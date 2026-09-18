Travolto da auto, muore il ciclista Cesare Bonvegna, 16 anni

Messina – Terme Vigliatore sconvolta per la morte di Cesare Bonvegna, il giovane ciclista morto ieri pomeriggio dopo un grave incidente stradale. La bicicletta su cui viaggiava ha impattato contro un’auto condotta da una donna lungo la Statale 185.a tragedia nei pressi dell’abitato di Mazzarrà Sant’Andrea.

Bonvegna, studente dell’istituto Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto, era una promessa del ciclismo, faceva parte dell’Asd Ciclistica Terme e successivamente del Team Bike Siracusa. E nel recente passato si era aggiudicato alcuni premi tano d essere uno degli atleti più promettenti nel panorama regionale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità. L’impatto non ha lasciato scampo al 16enne, morto sul colpo a causa delle ferite riportate. Si tratta dell’ennesimo tragico incidente che coinvolge un giovanissimo, in un’estate che troppo spesso ha visto l’asfalto delle strade messinesi tingersi di sangue.

Il cordoglio del Team Bike Siracusa

“Ci sono momenti in cui il silenzio è l’unica risposta possibile, ma il dolore è troppo grande per restare in silenzio. Siamo devastati dalla drammatica scomparsa di Cesare, che ha fatto parte della nostra squadra e della nostra grande famiglia. Ricordiamo il suo entusiasmo e la sua passione e la sua educazione esemplare. Perdere un ragazzo così giovane in un modo così tragico lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Siamo vicini ai suoi genitori e al fratello e a chi gli ha voluto bene. Fai buon viaggio, Cesare. Non ti dimenticheremo mai”.

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