Travolto da un’onda: tutti a cercare il piccolo turista danese

Noto – Sono ore di forte apprensione lungo il litorale di Lido di Noto, dove dalla mattinata di oggi è in corso un’imponente operazione di ricerca per una persona dispersa in mare nella zona di Eloro. L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno, attivando immediatamente il dispositivo di soccorso nello specchio d’acqua antistante la spiaggia.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, si tratterebbe di un giovane di nazionalità danese, giunto in Sicilia insieme ad alcuni familiari. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e resta al vaglio degli investigatori, che non escludono alcuna ipotesi.

Sul posto è impegnata la squadra dei Vigili del Fuoco di Noto, supportata da unità specializzate tra cui soccorritori acquatici con moto d’acqua, sommozzatori e un mezzo aereo del reparto elicotteri “Drago” proveniente da Catania. È inoltre previsto l’arrivo della motobarca del distaccamento portuale di Augusta. In totale sono circa venti gli operatori coinvolti nelle operazioni.

Accanto ai Vigili del Fuoco operano anche la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato. Le attività di ricerca si sviluppano su più fronti: in mare, con l’impiego di mezzi nautici e supporto aereo, e sulla terraferma, dove vengono raccolte testimonianze utili a ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa.

La complessità dell’intervento è legata sia alle condizioni del tratto di costa interessato sia all’ampiezza dell’area da perlustrare. Le operazioni sono state avviate senza ritardi e proseguono senza sosta, con l’obiettivo di individuare il giovane o acquisire elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Le ricerche continueranno anche nelle prossime ore, mentre resta alta l’attenzione delle autorità.

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