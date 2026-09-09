Travolto e ucciso in autostrada mentre cambia la ruota del camion

Giarre, Catania – Incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania, direzione Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. Coinvolti due camion, uno dei conducenti ha perso la vita: si trovava in strada per sostituire uno pneumatico ed è stato investito dal mezzo pesante in transito. L’altro camionista è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fiumefreddo, in direzione Catania. Nel tratto interessato si sono create lunghe code.

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