Tre bagnanti salvati nel mare di Marina di Ragusa. Grande incoscienza da parte di chi fa il bagno al largo

Ragusa – Tre bagnanti salvati da un bagnino e da una bagnina.

È il bilancio dell’attività di salvataggio svolta oggi dagli addetti alla sicurezza in mare nel tratto dopo piazza Malta a Marina di Ragusa. A causa delle correnti marine che nel pomeriggio insistevano lungo la costa Iblea i tre amici hanno avuto grosse difficoltà a rientrare a riva. Una bagnina e un bagnino in servizio sono riusciti a mettere in salvo i tre.

C’è molta incoscienza in chi sfida i flutti in questi giorni di forte vento e mare mosso con correnti marine sotterranee insidiosissime.

