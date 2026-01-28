Tre cadaveri nel bosco con ferite da arma da fuoco. Sono stati giustiziati

Sono tutti e tre vestiti da cacciatori e sono della zona

Messina – Tre persone sono state rinvenute senza vita in una zona boscosa e isolata del territorio di Montagnareale, in provincia di Messina. La scoperta dei tre cadaveri con ferita d’arma da fuoco è avvenuta dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e avviato le attività di rilievo.

Dai primi riscontri, sui corpi sarebbero presenti ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma ogni conferma è rimessa agli esiti degli esami tecnici e medico-legali. Il luogo del ritrovamento si trova in una zona rurale frequentata abitualmente per la caccia, aspetto che rientra tra gli elementi al vaglio degli investigatori. Sono tutti e tre vestiti da cacciatori e sono della zona.

Al momento restano ignote le identità delle vittime.

Uno di loro sarebbe un 82enne di Patti, mentre gli altri due sarebbero di Barcellona Pozzo di Gotto.

