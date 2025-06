Tre camion incendiati in un’azienda di lavorazione dell’ortofrutta a Vittoria

Vittoria – La squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria è intervenuta nella serata di ieri intorno alle 22:40 per l’incendio di tre camion presso il parcheggio esterno di un’azienda per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli in contrada Alcerito a Vittoria. Scongiurato il coinvolgimento del capannone, fortunatamente la squadra di Vittoria era in rientro da un’altro intervento e si trovava nelle vicinanze. Sul posto i Carabinieri per l’avvio delle indagini.

