Tre giovani del Liceo Musicale Verga di Modica tra i selezionati dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali

Modica – Il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica comunica la selezione di tre propri studenti all’interno della costituenda Orchestra Nazionale dei Licei Musicali.

Si tratta di Giovanni Corallo, cornista, alunno del prof. Salvatore Incatasciato, di Alessio Puglisi, violoncellista, alunno del prof. Jascha Parisi, e di Biagio Cardella, trombonista, alunno del prof. Paolo Ilacqua.

L’ensemble, composto da 91 giovani musicisti provenienti da istituti di tutta Italia, è stato istituito a seguito di un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito e rappresenta un’importante realtà di eccellenza e valorizzazione del talento musicale giovanile.

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal celebre maestro Uto Ughi e composto da rappresentanti del Ministero, di Indire, della Fondazione Uto Ughi, del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, da direttori d’orchestra e referenti delle varie sezioni strumentali, con il supporto della Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, ha avuto il compito di selezionare i partecipanti, definire l’organico orchestrale, le partiture e, infine, curare la programmazione concertistica.

L’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali si esibirà ufficialmente nella prestigiosa sala Nervi il 30 ottobre in occasione del “Giubileo del Mondo Educativo” nella Città del Vaticano, in un evento di grande rilievo simbolico e culturale, che vedrà protagonisti i migliori giovani musicisti e confermando il valore culturale della formazione musicale unitamente al ruolo centrale della scuola nella promozione delle eccellenze.

