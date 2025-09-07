Cronaca
07/09/2025 18:17

Tre morti in moto a Palazzolo Acreide, sono Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio, che lasciano un figlio, e un rumeno residente a Ragusa

Le vittime, tutte in sella a motociclette Kawasaki

di Redazione

Palazzolo Acreide – Si chiamano Nunzio Parisi (39 anni) e Giuliana Briguglio (33 anni), genitori di un figlioletto di 10 anni, che frequenta la quinta elementare, le due vittime dell’incidente sulla strada statale 124 di stamattina.

La coppia viaggiava a bordo di una moto Kawasaki, che si è scontrata con un’altra moto guidata da un romeno residente a Ragusa.

Inutile l’intervento del l’elisoccorso.
I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

Un incidente stradale ha provocato la morte di tre persone intorno alle 10 di questa mattina sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, una zona montana della provincia di Siracusa. Le vittime, tutte in sella a motociclette Kawasaki, sono rimaste coinvolte in uno scontro che non ha lasciato scampo.

Le vittime, un uomo di 40 anni della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e due motociclisti, moglie e marito, di 33 e 39 anni, entrambi della provincia di Catania, viaggiavano su un altro mezzo della stessa marca. L’incidente è stato così violento che nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvare le loro vite. Per il 33enne, gravemente ferito, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo, a causa delle ferite riportate, l’uomo è deceduto poco dopo. Gli altri due motociclisti sono morti sul colpo. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Noto.

