Tre operai morti per asfissia nella fabbrica di componenti per iPhone: Apple indaga

I lavoratori avevano 32, 28 e 25 anni.

Tragedia in India. Tre lavoratori a contratto sono morti per sospetta asfissia mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione in uno stabilimento di Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri. L’impianto produce componenti per gli iPhone di Apple. A riferirlo il The New Indian Express. Le salme dei tre lavoratori di 32, 28 e 25 anni sono state trasferite in ospedale per l’autopsia che dovrà accertare le esatte cause del decesso.

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