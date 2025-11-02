Tre studenti del Liceo Musicale Verga di Modica selezionati per l’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali.

Il primo concerto ufficiale dell’Orchestra si è tenuto all'Auditorium della Conciliazione a Roma
Modica – Il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica comunica che tre suoi alunni sono stati selezionati per far parte dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, prestigiosa formazione che riunisce i migliori talenti provenienti dagli istituti musicali di tutta Italia.
Si tratta di Giovanni Corallo (corno), allievo della classe del prof. Salvatore Incatasciato, Alessio Puglisi (violoncello), allievo della classe del prof. Jascha Parisi, e Biagio Cardella (trombone), allievo della classe del prof. Paolo Ilacqua.
Il primo concerto ufficiale dell’Orchestra si è tenuto giovedì 30 ottobre a Roma, presso il prestigioso Auditorium della Conciliazione, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo, alla presenza di Papa Leone XIV. Per l’importante evento, l’ensemble era composto da 91 giovani musicisti, tra i quali il l’alunno Giovanni Corallo, impegnato nel ruolo di cornista.
