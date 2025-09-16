Tre suore morte in Tanzania in seguito a un incidente stradale, una grave in ospedale: preoccupazione a Ispica

Ispica – Ieri sera è arrivata al vescovo di Noto Salvatore Rumeo la triste notizia della tragica morte, a causa di un incidente stradale in Tanzania, di suor Lilian Gladson Kapongo, superiora Generale delle Carmelitane Missionarie, Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale, Suor Damaris Matheka, Consigliera Provinciale, Suor Stellamaris Muthini e del loro autista. Suor Paulina Crisante Mipata si trova in gravissime condizioni in ospedale. L’ordine è stato fondato dall’ispicese madre Crocifissa Curcio.

«Con profonda commozione – scrive il vescovo – ho appreso della tragedia che ha colpito la Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, strappando alla vita, in un terribile incidente stradale, suor Lilian Gladson Kapongo, Superiora Generale della Congregazione, Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale, Suor Damaris Matheka, Consigliera Provinciale, Suor Stellamaris Muthini e del loro autista. Dinanzi ad una grande sofferenza, come quella che oggi sconvolge la vita della nostra Diocesi, vorrei farmi vicino alla Congregazione delle Carmelitane Missionarie a noi tanto cara e vicina, con la preghiera e la condivisione sincera. In particolare, desidero esprimere la mia vicinanza e l’affetto della Chiesa di Noto a Suor Paulina Crisante Mipata che si trova in gravissime condizioni in ospedale. Accompagniamola con la nostra supplica fiduciosa perché il Signore le doni forza, coraggio e una pronta guarigione”.

