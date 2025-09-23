Tredicenne in bici travolta da un’auto davanti al liceo: è grave

Lampedusa – Incidente stradale a Lampedusa davanti al liceo scientifico. Una studentessa di 13 anni, che si trovava a bordo della sua bicicletta elettrica, è stata travolta da un’auto mentre usciva dal posteggio per immettersi sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo.

La ragazza sarebbe stata colpita in pieno dal veicolo che sopraggiungeva. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle condizioni, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo. La giovane, soccorsa in “codice rosso”, ha riportato una profonda ferita alla testa ed è stata ricoverata in coma farmacologico.

I carabinieri della tenenza di Lampedusa e la polizia municipale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

