Trekking all’Eremo delle Milizie a Donnalucata

Scicli –Dopo la riapertura alle funzioni religiose dello scorso maggio, l’Eremo delle Milizie ospita l’annuale Trekking Estivo di EsplorAmbiente, alla sua edizione numero XVIII, lunedì 11 agosto. Per l’occasione, la storica associazione sciclitana si avvarrà di due compagni d’eccellenza: Tanit Scicli e il Centro Studi e Documentazione Città di Scicli.

Raduno fissato alle 17.30 presso Via Roba Delle Navi a Donnalucata e partenza alle ore 18.00 per un semplice percorso di tre chilometri nella campagna sciclitana, condotto da EsplorAmbiente, che arriverà all’Eremo dove Tanit Scicli e il Centro Studi, insieme a Padre Ignazio La China, storico e custode dell’Eremo di proprietà del Comune di Scicli, illustreranno ai visitatori la storia e le bellezze artistiche di questo secolare luogo di culto.

All’Eremo gli ospiti avranno anche il piacere di ascoltare una piccola lezione di falconeria da parte dell’Associazione Nocte Tempore di Belpasso, seguita da una spettacolare esibizione di rapaci diurni e notturni come la Poiana di Harris e il Barbagianni che lascerà a molti un ricordo indelebile del Trekking delle Milizie 2025.

