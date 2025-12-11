Treni, corse raddoppiate per il “Sicilia Express”

Il 20 e il 27 dicembre andata, e due date di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026

Torino – Corse raddoppiate quest’anno per il “Sicilia Express”: il treno che consente di raggiungere l’Isola durante le festività natalizie aumenta il numero di corse per rispondere alla richiesta dei viaggiatori siciliani residenti al Nord. Due le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre, e due quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026. Sui due treni che viaggiano verso la Sicilia ci sarà posto per 1.100 passeggeri che avranno acquistato il biglietto a una tariffa compresa fra i 24,90 e i 29,90, a partire dalle 12 di sabato prossimo.

Durante il tragitto i passeggeri possono godere di intrattenimento musicale dal vivo, animazione, degustazioni di prodotti tipici siciliani e momenti di aggregazione: a bordo ci saranno il cantante Lello Analfino e il giovane tenore siciliano Alberto Urso, vincitore del talent show Amici, con lezioni legate al mondo del vino e dei dolci siciliani.

Il Sicilia Express prevede il trasporto da Torino alle città siciliane di destinazione (da Messina una sezione dovrà essere diretta a Siracusa e un’altra sezione a Palermo centrale) e viceversa. I biglietti saranno acquistabili da sabato 13 dicembre sul sito www.fstrenituristici.it, oltre che attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, tra cui app, biglietterie e self-service all’interno delle stazioni. Per tutte le informazioni consultare il sito www.siciliaexpress.eu.

© Riproduzione riservata