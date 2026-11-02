Cronaca
|
02/11/2026 08:14

Treno in avaria sulla Ragusa-Modica, passaggio a livello chiuso per oltre mezz’ora: traffico in tilt fino alle 8:30

Disagi soprattutto a quanti percorrono l’arteria nelle ore del mattino per raggiungere il posto di lavoro.

di Redazione

Meteo: Ragusa 13°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Forti disagi alla circolazione stradale lungo la strada di collegamento tra Ragusa e Modica a causa di un guasto a un treno in transito sulla linea ferroviaria che collega le due città.

Il treno, rimasto in avaria, ha provocato la chiusura prolungata del passaggio a livello, con le barriere abbassate da oltre trenta minuti.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Lunghe code di veicoli si sono formate in entrambe le direzioni, con automobilisti bloccati e pesanti rallentamenti alla circolazione. La situazione sta causando notevoli disagi soprattutto a quanti percorrono l’arteria nelle ore del mattino per raggiungere il posto di lavoro.

 

Aggiornamento

Il passaggio a livello è stato aperto alle 8:30.

© Riproduzione riservata

Consigliati