Treno investe tre giovani, un morto e due feriti

Novara – Tre giovani, di origine straniera, tra i 20 e i 22 anni, sono stati investiti da un treno a Trecate: uno di loro è morto mentre gli altri due sono rimasti feriti, uno in maniera molto grave e l’altro in modo lieve. E’ accaduto verso le 18,15: il convoglio, il «regionale veloce» 2035 proveniente da Torino e atteso a Milano Centrale alle 18,49, è rimasto fermo sulla linea in attesa dei soccorsi e delle autorità competenti che dovranno svolgere gli accertamenti.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta, alcuni dei treni della sera per Milano e per Torino sono già stati cancellati, per altri sono stati annunciati ritardi tra una e due ore. Disagi alla stazione di Novara, l’ultima dove il treno 2035 si era fermato, una decina di minuti prima dell’incidente, e dove decine di viaggiatori – molti ragazzi – si sono posti in fila davanti alle biglietterie per avere informazioni sulle alternative per tornare a casa.

La Polfer sta indagando sull’accaduto e sta raccogliendo alcune testimonianze: da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, i tre giovani dovevano prendere un treno fermo alla stazione di Trecate e diretto a Pioltello. Ma, invece di imboccare il sottopassaggio, sarebbero passati alle spalle del convoglio attraversando i binari proprio mentre stava transitando il Torino-Milano, che a Trecate non ferma. Il treno ha investito in pieno uno dei tre giovani, sembra un egiziano che viveva a Trecate e lavorava a Milano, che è morto sul colpo. Un altro, di origini marocchine, è rimasto gravemente ferito, con diverse fratture. Il terzo giovane, anch’egli straniero, sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto schizzato via dallo scontro, mentre era seduto su una panchina accanto al binario.

