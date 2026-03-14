Treno sfiora auto al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa. È la seconda volta in 24 ore

La conducente ha tentato di attraversare la linea ferroviaria mentre le sbarre si stavano abbassando.

Ragusa – Attimi di terrore questa mattina a Ragusa, lungo il cavalcavia di via Paestum, dove un’auto con a bordo una donna è rimasta intrappolata tra le barriere del passaggio a livello proprio mentre stava sopraggiungendo un treno. La conducente ha tentato di attraversare la linea ferroviaria negli istanti in cui le sbarre stavano iniziando ad abbassarsi, ritrovandosi improvvisamente senza possibilità di avanzare né di fare retromarcia.

Il convoglio in arrivo ha sfiorato la vettura per pochi centimetri, trasformando quei secondi in un incubo. La donna, in evidente stato di shock ma fortunatamente illesa, è riuscita a uscire dall’abitacolo appena in tempo, mentre il treno rallentava la corsa dopo aver evitato l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità, inevitabilmente congestionata. I tecnici hanno provveduto alla rimozione dell’auto e alla verifica del corretto funzionamento del passaggio a livello, mentre la circolazione ferroviaria è ripresa dopo i necessari controlli.

Proprio ieri si era verificato un incidente simile. Un’auto incastrata tra le sbarre del passaggio a livello. Senza conseguenze per fortuna.

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