Trentenne su monopattino travolto e ucciso da un’auto

Il 30enne stava percorrendo via Cilluffo, in direzione Villabate, mentre l'auto si sarebbe trovata sulla corsia opposta.

Palermo – Tragico scontro frontale all’alba. Un incidente avvenuto questa mattina in corso dei Mille è costato la vita a un uomo di 30 anni, originario del Ghana ma residente vicino alla stazione centrale, che è stato travolto mentre viaggiava su un monopattino elettrico. Alla guida dell’altro mezzo, una Bmw 320, c’era un ragazzo di 20 anni (M. D. le iniziali) rimasto invece illeso.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto poco dopo le 6 all’altezza di via Cilluffo, nel rione Guarnaschelli. Il trentenne stava percorrendo la strada in direzione Villabate, mentre il giovane automobilista veniva dalla direzione opposta. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è verificato l’impatto quasi al centro della carreggiata.

A causa del violento scontro il trentenne è stato sbalzato a diversi metri, finendo su un’auto in sosta. Per lui, soccorso dai sanitari, non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha coperto la salma in attesa dell’arrivo del medico legale per la prima ispezione cadaverica. Gli agenti dell’Infortunistica hanno ascoltato l’automobilista poi sottoposto all’alcol test e risultato negativo.

Per chiarire la dinamica dello scontro gli agenti della polizia municipale, oltre ad ascoltare la versione dei fatti fornita dall’automobilista, hanno acquisito le immagini riprese da diverse telecamere installate in zona che potrebbero aver inquadrato l’impatto e chiarire se uno dei mezzi abbia anche parzialmente invaso la corsia opposta.

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