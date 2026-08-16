Tromba d’aria a Frigintini. VIDEO. 16 agosto di paura nelle campagne di Modica

La forza del vortice ha provocato il crollo di diversi muri di recinzione, l’abbattimento di antenne televisive e lo sradicamento di numerosi alberi, che in alcuni punti hanno reso difficoltosa la circolazione e richiesto l’intervento dei soccorsi per la messa in sicurezza delle strade.

Fortunatamente, al momento non si registrano notizie di feriti, ma la conta dei danni alle proprietà private e pubbliche è già iniziata.