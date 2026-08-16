Tromba d’aria a Frigintini. VIDEO. 16 agosto di paura nelle campagne di Modica

Non ci sono feriti.
di Redazione
Meteo: Modica 31°C
Modica – Paura questa mattina, intorno alle ore 11:30, nella frazione modicana di Frigintini, colpita violentemente da una improvvisa tromba d’aria. Il violento temporale che si è abbattuto sul territorio ha scatenato forti raffiche di vento, causando ingenti danni materiali in tutta l’area.
La forza del vortice ha provocato il crollo di diversi muri di recinzione, l’abbattimento di antenne televisive e lo sradicamento di numerosi alberi, che in alcuni punti hanno reso difficoltosa la circolazione e richiesto l’intervento dei soccorsi per la messa in sicurezza delle strade.
Fortunatamente, al momento non si registrano notizie di feriti, ma la conta dei danni alle proprietà private e pubbliche è già iniziata.
Fortunatamente, al momento non si registrano notizie di feriti, ma la conta dei danni alle proprietà private e pubbliche è già iniziata.
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