Tromba marina a Letojanni: distrutto un ristorante VIDEO

Il vento fortissimo sradica il tetto.
di Redazione
Letojanni, Messina – Un’altra tromba marina in Sicilia all’indomani di quella che ha devastato il Trapanese. A essere colpita stavolta è stata la zona di Letojanni, con un vortice che si è abbattuto sul paese nell’ambito di una più ampia ondata di maltempo in tutta la fascia jonica.
Il vento fortissimo ha distrutto uno stabilimento balneare e un ristorante, facendo volare via tavoli e sedie e sollevando il tetto, che è finito sulla strada. Pioggia violenta anche a Giardini Naxos, dove le strade sono state allagate. Un altro colpo durissimo nella stessa zona spazzata via dal ciclone Harry a gennaio.
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