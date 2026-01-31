Tromba marina al largo di Marzamemi: verifiche in corso per eventuali barche in mare

Marzamemi – Una tromba marina si è formata nelle ultime ore al largo di Marzamemi, nel sud del Siracusano, in concomitanza con l’allerta gialla per maltempo diramata dalla Protezione civile regionale. Il fenomeno si è sviluppato in mare aperto e, secondo le prime informazioni, non avrebbe raggiunto la costa.

Nessun ferito né danni, verifiche in corso

Al momento non si segnalano feriti né danni a persone o strutture. Restano comunque in corso le verifiche, anche per accertare la possibile presenza di imbarcazioni in mare nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

L’attenzione resta alta dopo il ciclone Harry

L’episodio ha riacceso l’attenzione nel borgo marinaro, già colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry, che aveva provocato mareggiate, allagamenti ed era stato causa dell’evacuazione di alcune abitazioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione, invitando alla massima prudenza.

