Trovata morta una poliziotta siciliana, indaga la procura di Torino

Torino – La Procura di Torino ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte di Flavia Misuraca, commissario di polizia di 27 anni, originaria di Partinico, trovata senza vita a Bardonecchia. La giovane, in servizio alla questura di Grosseto, si trovava temporaneamente in Val di Susa per motivi di servizio. Dai primi accertamenti emerge l’ipotesi di un gesto volontario, la donna si sarebbe sparata con la pistola d’ordinanza. Gli inquirenti stanno ricostruendo con attenzione le ultime ore di vita della giovane funzionaria. Stimata per professionalità e preparazione, la commissaria era prossima al rientro in Toscana dopo l’ultimo turno di servizio. A diffondere la notizia Franco Maccari, vice presidente del sindacato Fsp della polizia di Stato.

© Riproduzione riservata