Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia: Allen Ganao è vivo. Ha camminato 3 chilometri

Ventimiglia, Torino – Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia è stato trovato domenica mattina: è vivo.

Ad annunciare la bellissima notizia, culminata in un pianto generale, sono stati i clacson dei mezzi di soccorsi.

Il bambino di 5 anni è stato ritrovato nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, a Ventimiglia, non lontano da dove si era perso. Ha camminato 3 km. Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari, ma sarebbe in salute. Il piccolo, disorientato, si è mostrato in buone condizioni, inconsapevole degli sforzi compiuti per restituirlo alla famiglia.