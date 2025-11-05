Truffa bonus edilizi a Ragusa, 4 arresti, sequestrati 5 milioni di euro

I reati sono truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio

Ragusa – Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Finanzieri del Comando Provinciale stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti e un decreto di sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa. Gli indagati sono gravemente indiziati, allo stato degli atti e salvo il principio di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi.

I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso il Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa.

