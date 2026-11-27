Siracusa –

Un gioiello da acquistare a prezzo conveniente, un affare da concludere in fretta. È il copione della truffa in cui è caduto un anziano di 80 anni in Ortigia e che si è conclusa con la misura cautelare eseguita a carico di tre persone.

I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Siracusa, riguardano tre palermitani di 36, 51 e 76 anni, accusati, a vario titolo, di truffa aggravata. Per uno di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre gli altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa e del Commissariato di Ortigia, i tre avrebbero agito in concorso, mettendo in scena una vera e propria recita per raggirare l’anziano.

Il primo, il più giovane, avrebbe avvicinato la vittima presentandosi come un militare straniero imbarcato su una nave in procinto di ripartire. Avrebbe raccontato di avere urgente necessità di vendere alcuni oggetti preziosi prima della partenza.

A quel punto sarebbe intervenuto un secondo complice, fingendosi interessato all’affare e riuscendo a convincere l’ottantenne della convenienza dell’acquisto. L’uomo avrebbe persino manifestato la volontà di partecipare all’operazione come socio. La messinscena si sarebbe completata con l’arrivo del terzo componente del gruppo, presentato come un esperto orafo siracusano, chiamato a confermare il presunto valore dei preziosi.

Convinto della bontà dell’affare, l’anziano avrebbe consegnato complessivamente 3.000 euro, somma che aveva appena prelevato presso un istituto di credito.

La denuncia presentata dalla vittima al Commissariato di Ortigia ha dato il via alle indagini. Gli investigatori hanno ricostruito le diverse fasi del raggiro, avvalendosi anche delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

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