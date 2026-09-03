Truffe ai viaggiatori: tutto quello che devi sapere

La stagione estiva porta tante opportunità diverse ma non solo per i viaggiatori, purtroppo anche per i truffatori e i criminali. Con una quantità crescente di persone che prenotano voli e alloggi, i malintenzionati mettono in campo tattiche sofisticate per rubare denaro e dati personali. Un recente sondaggio nel Regno Unito ha rivelato che il 34% dei vacanzieri ha notato un aumento delle truffe ai viaggiatori sui social media nell’ultimo anno; il 70% diffida delle email promozionali a causa delle preoccupazioni relative alle frodi. Comprendere queste minacce prima che sia troppo tardi è essenziale.

Truffe delle prenotazioni

Le truffe del 2026 non assomigliano affatto a quelle di un tempo, in sostanza non troverai un ciarlatano agli angoli delle strade, pronto a svuotarti il portafogli. Questi nuovi criminali, utilizzando l’intelligenza artificiale e un mix di siti web falsi e QR code, trovano nuovi modi per indurre i viaggiatori a consegnare volontariamente denaro e informazioni sensibili. Costruiscono siti web ad hoc che replicano in tutto e per tutto piattaforme originali: immagini, recensioni, certificati di sicurezza, tutto viene copiato alla perfezione.

Quando sei alla ricerca di un affare, controlla sempre attentamente l’URL del sito web: i truffatori usano domini simili ma non uguali, spesso con qualche errore di battitura difficile da notare. Prima di inserire qualsiasi informazione di pagamento fai più controlli e non scansionare QR code: preferisci sempre l’inserimento manuale dell’URL o usa l’app ufficiale del servizio.

Attacchi SIM Swap

Quando ci si affida alla connessione mobile, la truffa più comune è quella chiamata SIM Swap. Si verifica quando un truffatore convince un operatore di telefonia mobile a trasferire il tuo numero di telefono a una scheda SIM o profilo eSIM che controlla. Una volta che il trasferimento è completato, le tue chiamate e i tuoi messaggi non ti raggiungono più ma vanno al dispositivo del criminale.

I truffatori raccolgono i tuoi dati personali da violazioni di dati, profili social media ed email vecchie. Scoprono il tuo nome completo, il luogo di nascita, l’indirizzo e persino nomi di animali domestici. Con questi dati in mano, contattano il tuo operatore affermando di aver perso il telefono e poi richiedono il trasferimento del numero. Le eSIM hanno misure di sicurezza aggiuntive, quindi questo le rende generalmente più sicure rispetto alle SIM fisiche.

Pericolo Intelligenza Artificiale

Un pericolo sottovalutato arriva dall’uso dell’IA per identificare il luogo delle tue foto di viaggio. I criminali scansionano i social media alla ricerca di foto durante le tue vacanze, poi usano software di riconoscimento che identificano palazzi, piazza e paesaggi con una precisione superiore al 90%. Una volta localizzati creano messaggi personalizzati che fingono di provenire da hotel, ristoranti locali o agenzie di viaggio. I messaggi sono davvero convincenti perché sembrano provenire da fonti affidabili. Per questo motivo, prima di pubblicare le foto, rimuovi i dati di geolocalizzazione e attendi sempre alcuni giorni dopo il tuo ritorno a casa per condividerle online.

Sfrutta una eSIM

Questo è il motivo per cui una eSIM internazionale è inestimabile per i viaggiatori: piuttosto che affidarsi a operatori locali o schede SIM fisiche, utilizzare un provider affidabile di eSIM elimina molti vettori di attacco. Le piattaforme rispettabili operano con verifica rigorosa dell’identità, autenticazione a due fattori e accesso all’account crittografato, tutte misure di sicurezza che i truffatori non autorizzati non possono aggirare.

Prima di viaggiare

Prima di partire, imposta un PIN o un blocco di portabilità sul tuo account presso il tuo operatore principale, una funzione che blocca i trasferimenti di numero senza la tua verifica fisica. Rivedi le impostazioni sulla privacy dei social media e rimuovi i dati sulla posizione dalle foto di vacanza prima di pubblicarle. Monitora i tuoi account durante e dopo il viaggio alla ricerca di attività sospette.

Le truffe si evolvono più velocemente di quanto molti viaggiatori riescono a concepire, ma la preparazione rimane vitale. Prenota alloggi attraverso canali verificati, evita il Wi-Fi pubblico per transazioni sensibili e utilizza una eSIM: non è paranoia ma vigilanza. La tua vacanza deve essere rilassante e non devi ritrovarti a gestire una situazione difficile come truffe, furti di dati e di denaro.

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