Condividi "Truffe auto, l’annuncio di un usato scontatissimo e con pochi km a Brescia, e la richiesta di un bonifico istantaneo personale di domenica" sui social

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

lo scorso fine settimana sono stata vittima di una tentata truffa a opera di un autosalone del bresciano che avevo contattato dopo un allettante annuncio rintracciato su Autoscout.

Il rivenditore di auto usate prometteva una Toyota Corolla a un prezzo molto basso specificando che l’auto aveva percorso poche decine di migliaia di chilometri. Poichè io ho una mia auto da dare in permuta ho chiesto se era possibile fare l’operazione con un bonifico per la quota restante della differenza di valore tra il mio usato “anziano” e l’usato fresco proposto dall’autosalonista.

Ebbene, la mia auto è stata supervalutata dal mio interlocutore, il che ha reso particolarmente allettante l’affare per me. I contatti nel fine settimana si sono fatti frenetici fin quando il rivenditore non mi ha messo fretta e ansia: “Ci sono cinque potenziali acquirenti in fila lunedì mattino, se vuole la macchina mi deve fare un bonifico istantaneo di domenica al mio conto corrente postale”.

E qui scatta la truffa. Il bonifico di domenica, istantaneo, a un conto corrente postale personale, e non a quello della società.

Per fortuna non sono abboccata. Quando ho cercato su Google la concessionaria ho scoperto che era “chiusa definitivamente”.

© Riproduzione riservata