Tumore alla prostata, in Italia un uomo su otto farà i conti con la malattia: cosa fare per scoprirla agli inizi, il test del Psa

Torino – Psa sì o Psa no? Da oltre 20 anni gli specialisti di tutto il mondo discutono se utilizzare il test del Psa come strumento di screening per la diagnosi precoce di un tumore, come si fa con la mammografia per il cancro al seno (sulla cui utilità da decenni, ormai, tutti gli scienziati concordano). La questione è tornata prepotentemente alla ribalta durante il congresso nazionale della SIUrO (Società Italiana di Uro-Oncologia), appena concluso a Torino, anche perché la Commissione Europea ha incluso questo test nelle nuove raccomandazioni per gli screening oncologici (emanate nel 2022), ovvero gli esami consigliati per la diagnosi precoce del cancro, che sono uno dei punti cruciali previsti dal Piano europeo per la lotta al cancro (Europe’s Beating Cancer Plan).

Va consigliato agli uomini a partire dai 50 anni

Le raccomandazioni europee consigliano l’esecuzione del test del Psa (che avviene tramite un semplice prelievo di sangue che misura l’antigene prostatico specifico) nei maschi fino a 70 anni, seguito (quando necessario) da una risonanza magnetica multiparametrica. Dopo anni di discussioni e la raccolta di una vastissima mole di dati, la comunità scientifica ha trovato un accordo su questo esame come strumento di prevenzione. Gli uomini che hanno familiarità dovrebbero iniziare tra i 40 e i 45 anni. Quello che non bisogna mai dimenticare è che valori elevati di Psa non significano obbligatoriamente che ci sia un tumore, ma indicano piuttosto che qualcosa non va a livello prostatico. Per questo è importante anche la precisazione dell’Ue sull’esecuzione della risonanza magnetica, per ridurre il numero di biopsie non necessarie.

Si ammala un italiano su otto: le terapie

Un uomo su otto in Italia farà i conti con un tumore alla prostata che, con oltre 40mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, è il tipo di cancro più frequente nei maschi dopo i 50 anni. La scelta della cura dipende dalle caratteristiche del paziente e della malattia, serve un confronto fra più specialisti per stabilire la strategia migliore, caso per caso.

La visita e i sintomi: chi è più a rischio

Sebbene il cancro alla prostata in fase iniziale non dia sintomi specifici, è sempre bene non trascurare disturbi quali: difficoltà a iniziare la minzione, flusso urinario debole, necessità di spingere durante la minzione, incompleto svuotamento della vescica, elevata frequenza delle minzioni, urgenza di svuotare la vescica e presenza di minzioni notturne.

Che fare se il Psa è alto

Per ora in tre Regioni italiane si stanno conducendo progetti pilota sullo screening per tumore alla prostata: Lombardia, Toscana (con un’iniziativa su Firenze) e Piemonte (con l’IRCCS Candiolo come capofila, incentrato su Torino e dintorni). In tutti e tre i casi, il test del Psa viene abbinato alla visita urologica, perché il confronto fra specialista e uomo è fondamentale, e l’iter seguito, in caso di situazioni dubbie, è il medesimo. Il test del PSA deve essere considerato dopo un colloquio informato con il medico sui possibili benefici e danni. Se il risultato richiede approfondimenti, prima di decidere se effettuare una biopsia può essere indicata una risonanza magnetica multiparametrica, un esame molto efficace, ma lungo (dura circa 30 minuti), complesso e costoso. La sfida, insomma, è individuare precocemente negli uomini effettivamente a maggior rischio (per esempio per familiarità o per alcune mutazioni genetiche ereditarie come quelle del gene BRCA2) le forme che gli specialisti chiamano «clinicamente significative», ovvero quelle che richiedono un trattamento tempestivo.

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