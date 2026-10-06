Tumore, aumentano i casi tra gli under 50: sette tipi di cancro in crescita

Il cancro colpisce sempre più persone prima dei 50 anni. Una nuova analisi internazionale del World Cancer Research Fund ha rilevato aumenti significativi di alcuni tumori a insorgenza precoce in diversi Paesi. Il fenomeno non significa che il cancro sia diventato comune tra i giovani: la malattia continua a essere molto più frequente dopo i 50 anni e l’età media o mediana alla diagnosi nei Paesi sviluppati supera i 60 anni. Ma la crescita osservata nelle generazioni più giovani è considerata comunque allarmante.

Quali tumori aumentano

L’aumento dei tumori a insorgenza precoce riguarda in particolare Inghilterra, Stati Uniti e Paesi Bassi. In Inghilterra, il dossier ha rilevato aumenti statisticamente significativi tra gli under 50 per tumore della mammella, del colon-retto, del rene, del fegato, del pancreas, della prostata e dell’utero. I dati riguardano il periodo 2001-2023. Il dato più evidente riguarda il tumore della prostata negli uomini sotto i 50 anni: l’incidenza è passata da 1 caso ogni 100mila persone nel 2001 a 3,6 nel 2023. Anche il tumore del colon-retto è aumentato in modo marcato, da 3,9 a 8,4 casi ogni 100mila uomini. Tra le donne, l’incidenza del tumore della mammella è salita da 42 a 47,5 casi ogni 100mila persone. Per il tumore dell’utero il tasso è passato da 1,8 a 3,9 casi ogni 100mila, mentre quello del rene è cresciuto da 1,2 a 2,3. Sono aumentati anche i tassi relativi ai tumori del fegato e del pancreas. Anche negli Stati Uniti emergono aumenti significativi. Tra gli under 50, l’incidenza del tumore del rene è passata da 2,5 a 5,3 casi ogni 100mila persone tra il 2000 e il 2023. Sono cresciuti inoltre i tumori del colon-retto, dell’utero e del pancreas, mentre il tumore della mammella ha registrato un aumento più contenuto. Nei Paesi Bassi, invece, gli incrementi statisticamente significativi riguardano i tumori del colon-retto, del rene, del fegato e della cervice uterina.

Quali sono le cause

Le ragioni dell’aumento non sono ancora completamente chiarite. Secondo il World Cancer Research Fund, tra i possibili fattori ci sono l’aumento dell’obesità, una dieta poco salutare, la scarsa attività fisica, il consumo di alcol, il fumo e l’esposizione ad alcuni fattori ambientali, tra cui inquinanti e sostanze chimiche. Ma lo stile di vita non spiega necessariamente da solo l’intera tendenza. La dottoressa Vanessa Gordon-Dseagu, responsabile della divulgazione della ricerca dell’istituto, ha sottolineato che una maggiore consapevolezza dei sintomi e dei fattori di rischio può portare più persone a rivolgersi al medico e quindi a ricevere una diagnosi. Tuttavia, secondo il World Cancer Research Fund, la maggiore individuazione precoce non spiega completamente l’aumento osservato e sono necessarie ulteriori ricerche. Il professor Mark Lawler, esperto di genomica traslazionale del cancro alla Queen’s University di Belfast, ha definito la tendenza «una bomba a orologeria» che deve essere affrontata rapidamente, avvertendo che i numeri potrebbero continuare a crescere.

© Riproduzione riservata