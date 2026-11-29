Secondo i dati del Registro Tumori della Regione siciliana, infatti, il carcinoma polmonare rappresenta la prima causa di morte per neoplasia tra gli uomini e la terza tra le donne, con oltre 3.200 nuovi casi diagnosticati ogni anno nell’Isola. Il dato più critico riguarda il tempo: più del 65% delle diagnosi avviene ancora in stadio avanzato o metastatico, quando le opzioni chirurgiche radicali sono ridotte.

Strumenti ad altissima precisione come il nuovo Ebus sono quindi determinanti per abbassare l’indice di mortalità e cercare di bloccare la malattia in una fase utile al trattamento chirurgico o molecolare mirato. L’ecografia endobronchiale (Ebus) rappresenta oggi il gold standard internazionale per lo studio dei linfonodi mediastinici e delle lesioni adiacenti alle vie aeree.

Si tratta di una metodica mininvasiva che integra in un unico strumento flessibile la broncoscopia e l’ecografia. Una mini-sonda ecografica posizionata sulla punta dell’endoscopio permette di ‘guardare oltre’ la parete bronchiale, individuando in tempo reale masse sospette nello spazio anatomico compreso tra i due polmoni.

Sotto guida ecografica diretta, l’équipe esegue un agoaspirato transbronchiale (Ebus-Tbna) con precisione millimetrica, evitando le strutture vascolari. I vantaggi clinici e gestionali rispetto alla vecchia mediastinoscopia chirurgica tradizionale sono netti sia per il paziente che per l’organizzazione dei posti letto.

L’ecobroncoscopia Ebus permette infatti di eseguire l’intera procedura in anestesia locale con sedazione, evitando l’anestesia generale che è invece sempre richiesta dall’approccio classico in sala operatoria. Di conseguenza, i tempi di degenza media in reparto si dimezzano drasticamente, passando da 48 a sole 24 ore.

Sul piano della tollerabilità e della mininvasività, inoltre, l’Ebus azzera completamente la necessità di installare un drenaggio post-operatorio, un presidio che risulta invece obbligatorio nel 18% dei casi trattati con la tecnica tradizionale. L’esame è importante non solo per il tumore polmonare, ma anche per lo studio delle linfoadenopatie e le malattie infiammatorie o infettive come sarcoidosi e tubercolosi.