Tumori colon: così una proteina predice chi non risponderà alla chemioterapia

La chemioterapia rappresenta il trattamento standard per la maggior parte dei pazienti con tumori del colon metastatici non operabili, ma le risposte in termini di controllo di malattia si verificano solo in circa la metà dei casi, lasciando l’altra metà esposta a una terapia inefficace e agli effetti collaterali. Il mio laboratorio presso l’Istituto di Candiolo – Irccs ha studiato i meccanismi alla base di questa resistenza usando organoidi tumorali, repliche tridimensionali in miniatura ottenute da campioni di pazienti.

Ci siamo concentrati sul Folfiri, un trattamento chemioterapico che quasi tutti i pazienti ricevono durante il percorso clinico. La prima osservazione è stata che gli organoidi sensibili subivano un forte danno al Dna dopo esposizione a questo tipo di terapia, mentre in quelli resistenti il Dna appariva sostanzialmente intatto: un indizio che suggeriva che la resistenza fosse legata a un’alta capacità di riparazione delle lesioni alla struttura del Dna provocate dalla chemioterapia. Gli enzimi che provvedono a ripristinare l’integrità del Dna dopo danno genotossico sono molteplici, per cui abbiamo iniziato un paziente – e in certi momenti frustrante – lavoro di analisi sistematica dell’attività di queste molecole, cercando un candidato che funzionasse con particolare efficacia nei tumori resistenti.

La svolta è arrivata dopo mesi di esperimenti falliti, quando abbiamo constatato che la proteina RAD51 era chiaramente più espressa e più attiva negli organoidi resistenti. Il dato era chiaro, ma rimaneva correlativo. Abbiamo allora inserito artificialmente RAD51 nei modelli sensibili, e abbiamo verificato che questi diventavano resistenti. Finalmente, avevamo trovato un marcatore funzionale associato causalmente alla mancata risposta.

Il passo successivo è stato verificare il valore predittivo di RAD51 in ambito clinico. La procedura di validazione era tecnicamente semplice, perché il marcatore è facilmente misurabile su campioni diagnostici di routine. La difficoltà stava nel raccogliere una casistica ampia e affidabile di pazienti con risposta nota al Folfiri. In questo sforzo ci hanno aiutato Silvia Marsoni, capo laboratorio all’Ifom di Milano, e Salvatore Siena, primario di oncologia del Niguarda. Insieme, hanno coagulato una task force di clinici del Niguarda e di diversi ospedali a Barcellona e Valencia che rapidamente ci hanno permesso di valutare l’espressione di RAD51 su un’ottantina di pazienti ben caratterizzati dal punto di vista clinico. Questo studio multicentrico, che abbiamo chiamato Iris, ha dimostrato che livelli elevati di RAD51 si associano alla mancata risposta a Folfiri non solo nei modelli sperimentali, ma anche nei pazienti.

A questo punto eravamo in grado di identificare i pazienti con alta probabilità di mancata risposta alla chemioterapia, ma lo studio rimaneva muto dal punto di vista delle nuove prospettive di trattamento: potevamo solo sconsigliare un trattamento, o anche suggerire qualche opzione per i pazienti resistenti? L’ultimo tassello è stato costruire un’ipotesi terapeutica basata sul dato che RAD51 provoca resistenza. Il blocco diretto di RAD51 non è clinicamente praticabile, ma un’alternativa si è rivelata molto promettente: inibire ATM, una proteina che controlla a monte la funzione di RAD51. Nei nostri modelli, l’associazione di un inibitore di ATM con Folfiri ha ristabilito un’importante efficacia terapeutica. La buona notizia è che farmaci contro ATM sono già in sperimentazione clinica, per cui insieme a Silvia Marsoni stiamo iniziando a scaldare i motori per contattare le case farmaceutiche che producono gli inibitori di ATM e coinvolgerle nel disegno di uno studio ad hoc.

