Tumori, come lo zucchero aumenta il rischio e quali bevande evitare. «Più pericoli per le donne»

Un veleno silenzioso. Lo zucchero agisce nel tempo, subdolamente, aumentando il rischio di tumori. Un recente studio analizza l’associazione tra il consumo di bevande zuccherate e dolcificate (artificialmente) e l’incidenza del tumore allo stomaco.

I risultati sono chiari. Il consumo regolare di bevande zuccherate potrebbe più che raddoppiare il rischio di sviluppare un cancro.

La scoperta arriva dai ricercatori del Massachusetts General Hospital e della Harvard Medical School.

Gli scienziati hanno scoperto che coloro che consumavano una bevanda zuccherata al giorno, rispetto a coloro che ne consumavano una o meno al mese, avevano un rischio di 2,45 volte maggiore di sviluppare un cancro allo stomaco.

In italia, in base all’ultimo studio pubblicato da CREA sui consumi alimentari, risulta che circa il 28% della popolazione risulta consumatore di queste bevande.

Peggio i dati degli Stati Uniti, dove oltre il 60% degli americani di età pari o superiore a 18 anni dichiara di consumare bevande zuccherate una o più volte al giorno, secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

Ma quali sono le bevande zuccherate da evitare? Bibite gassate, energy drink e succhi di frutta con zuccheri aggiunti.

Attenzione, i ricercatori hanno però sottolineato che non sono inclusi i succhi di frutta fresca che sono composti al 100% da frutta.

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2025”, pubblicato dal Ministero della Salute nel 2022 in Italia sono stati stimati 9.900 decessi per tumore dello stomaco. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 30% negli uomini e del 35% nelle donne.

Lo studio sulle bevande zuccherate è stato condotto su oltre 112.000 adulti statunitensi. Ma è emerso un dato particolare, che riguarda il sesso. Infatti, oltre a riscontrare un raddoppio dell’incidenza del cancro gastrico tra coloro che consumavano regolarmente bevande zuccherate, la ricerca ha scoperto che l’associazione era particolarmente forte tra le donne che avevano partecipato.

Ma qual è la causa dell’aumento del rischio di tumori e lo zucchero? Gli scienziati stanno ancora cercando di capire i fattori scatenanti, ma probabilmente sono molteplici.

Secondo i ricercatori, il fruttosio potrebbe causare alterazioni del microbiota intestinale, che a loro volta porterebbero a un maggior rischio di cancro. Inoltre, studi precedenti hanno inoltre suggerito che le bevande zuccherate sono collegate all’aumento di peso e a cambiamenti metabolici.

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