Tunisino pagava B&B con carta di credito smarrita

Vittoria – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno denunciato un 23enne, di origini tunisine e senza fissa dimora, per aver utilizzato indebitamente e in più occasioni carte di credito denunciate come smarrite.

L’attività di indagine ha visto i Carabinieri di Vittoria, su segnalazione dei colleghi di Ragusa, effettuare un controllo presso un B&B del luogo, ove era stato segnalato un indebito pagamento per l’affitto di una camera. Infatti, in tale circostanza, il giovane aveva effettuato il pagamento attraverso l’utilizzo di una carta di credito denunciata proprio come smarrita.

Effettuate le dovute attività di ricerca in ordine all’autore di tale versamento, i Carabinieri lo hanno rintracciato e hanno proceduto a sequestrare le carte di debito e di credito nella sua disponibilità, tutte oggetto di denuncia, poiché smarrite dagli intestatari.

Sulla base delle risultanze emerse il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

