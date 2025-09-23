Turbolenza sul volo Ryanair: assistente scaraventato sul soffitto, un altro travolto dal carrello

Palma di Maiorca – Attimi di paura su un volo Ryanair tra Vitoria e Palma di Maiorca, in Spagna. Durante la fase di avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan, l’aereo con a bordo 180 passeggeri e il personale di volo, è stato investito da una violenta turbolenza, che ha provocato il ferimento di due assistenti a bordo.

Come riportano i media iberici, l’episodio è avvenuto domenica 21 settembre: quando il velivolo era quasi arrivato allo scalo di Maiorca ha attraversato una terribile perturbazione, caratterizzata da forti temporali, che ha provocato una turbolenza molto violenta.

In quel momento gli assistenti di volo erano nel corridoio centrale e stavano eseguendo le classiche procedure di sicurezza, controllando che tutti i passeggeri avessero le cinture allacciate e che schienali e tavolini fossero in posizione corretta. La violenta turbolenza ha letteralmente scaraventato uno steward verso il soffitto della cabina, mentre un altro collega è stato travolto dal carrello di cibi e bevande che stava rimettendo in sicurezza.

Dopo l’atterraggio i passeggeri sono scesi dal velivolo, mentre le ambulanze attendevano in pista. Il personale sanitario ha subito soccorso i due assistenti di volo: non è chiaro quali siano le loro condizioni, ma le loro ferite sono state definite “serie”.

In seguito all’episodio la compagnia aerea ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Il volo FR4615 da Vitoria a Palma di Maiorca del 21 settembre è stato interessato da una turbolenza prima dell’atterraggio. Il comandante ha richiesto assistenza medica per due membri dell’equipaggio e l’aereo è atterrato normalmente. Nessun passeggero è rimasto ferito”.

