Turismo, Alleanza Mediterranea Ragusa-Malta, Gaetano Mauro tra i promotori

Ragusa – Operatori turistici, tour operator, albergatori, rappresentanti delle strutture ricettive, agenzie di viaggio, associazioni di categoria e protagonisti della filiera dell’accoglienza, Ragusa e Malta, hanno partecipato ieri all’incontro promosso dal consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro a bordo del Ragusa Express, il collegamento marittimo che unisce Marina di Ragusa e Malta.

Una partecipazione che testimonia la volontà del territorio di fare sistema e di condividere una visione comune per il futuro del turismo dell’area iblea.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, Gianluca Vassallo, CEO di Ragusa Express, Matteo Morino General Manager in Mangia’s, Salvatore Zocco direttore del Porto Turistico di Marina di Ragusa, oltre a rappresentanti di tour operator locali, strutture alberghiere, villaggi turistici, B&B, albergo diffuso, agenzie di viaggio e associazioni di categoria.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di avviare un percorso condiviso che porti alla costituzione di una cabina di regia permanente tra operatori pubblici e privati, capace di valorizzare le straordinarie potenzialità offerte dall’asse turistico Marina di Ragusa-Malta.

“Le grandi opportunità non arrivano per caso, nascono dalla visione di fare sistema”, ha dichiarato il consigliere comunale Gaetano Mauro. Per la prima volta siamo riusciti a mettere attorno allo stesso tavolo il proprietario del Ragusa Express e i rappresentanti del nostro sistema turistico locale. È un segnale importante che dimostra quanto il territorio creda nella necessità di costruire alleanze strategiche e progetti condivisi”.

Mauro ha sottolineato come il vero obiettivo sia quello di superare la frammentazione dell’offerta e costruire una destinazione integrata capace di accompagnare il visitatore lungo tutta la sua esperienza di viaggio.

“Dobbiamo passare dal concetto di turista a quello di viaggiatore. Chi arriva nel nostro territorio deve vivere un’esperienza completa, autentica e coordinata. Per farlo serve una regia unica, una visione comune e una collaborazione stabile tra tutti gli attori della filiera”.

Particolarmente significativo il contributo del direttore del Porto Turistico di Marina di Ragusa, Salvatore Zocco, che ha evidenziato l’attuale momento positivo vissuto dal territorio.

”Stiamo registrando una situazione di overbooking che conferma la forte attrattività della nostra destinazione. Questo però non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. Dobbiamo guardare lontano e costruire un modello turistico capace di destagionalizzare i flussi, creando opportunità durante tutto l’anno. Siamo pronti a collaborare. La famiglia Gauci ha fatto importanti investimenti nel territorio. Assieme agli operatori locali vogliamo sviluppare un’offerta unica e competitiva nel Mediterraneo”.

Sulla stessa linea l’intervento di Gianluca Vassallo, CEO di Ragusa Express.

“L’iniziativa di oggi rappresenta un segnale estremamente incoraggiante per il mondo turistico. Malta e Ragusa costituiscono un ponte naturale e ideale per proporre al mercato un’offerta integrata e distintiva. I numeri registrati nel primo anno di attività del collegamento marittimo sono molto positivi e confermano il potenziale di questa sinergia”.

L’incontro ha consentito di avviare un confronto operativo su turismo organizzato, incoming internazionale, destagionalizzazione, promozione congiunta, pacchetti integrati Sicilia-Malta, congressualità e attrazione di investimenti.

La rotta dell’Alleanza Mediterranea del Turismo è stata tracciata e Marina di Ragusa si candida a diventare uno dei principali hub turistici del Mediterraneo, un autentico ponte di sviluppo economico e culturale.

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