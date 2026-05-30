Turismo, Alleanza Mediterranea Ragusa-Malta, Gaetano Mauro tra i promotori

Marina di Ragusa e Malta, oltre 40 operatori a bordo del Ragusa Express per costruire una regia unica del territorio.
di Redazione
Ragusa – Operatori turistici, tour operator, albergatori, rappresentanti delle strutture ricettive, agenzie di viaggio, associazioni di categoria e protagonisti della filiera dell’accoglienza, Ragusa e Malta, hanno partecipato ieri all’incontro promosso dal consigliere comunale di Ragusa Gaetano Mauro a bordo del Ragusa Express, il collegamento marittimo che unisce Marina di Ragusa e Malta.
All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, Gianluca Vassallo, CEO di Ragusa Express, Matteo Morino General Manager in Mangia’s, Salvatore Zocco direttore del Porto Turistico di Marina di Ragusa, oltre a rappresentanti di tour operator locali, strutture alberghiere, villaggi turistici, B&B, albergo diffuso, agenzie di viaggio e associazioni di categoria.
Mauro ha sottolineato come il vero obiettivo sia quello di superare la frammentazione dell’offerta e costruire una destinazione integrata capace di accompagnare il visitatore lungo tutta la sua esperienza di viaggio.
“Dobbiamo passare dal concetto di turista a quello di viaggiatore. Chi arriva nel nostro territorio deve vivere un’esperienza completa, autentica e coordinata. Per farlo serve una regia unica, una visione comune e una collaborazione stabile tra tutti gli attori della filiera”.
”Stiamo registrando una situazione di overbooking che conferma la forte attrattività della nostra destinazione. Questo però non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. Dobbiamo guardare lontano e costruire un modello turistico capace di destagionalizzare i flussi, creando opportunità durante tutto l’anno. Siamo pronti a collaborare. La famiglia Gauci ha fatto importanti investimenti nel territorio. Assieme agli operatori locali vogliamo sviluppare un’offerta unica e competitiva nel Mediterraneo”.
“L’iniziativa di oggi rappresenta un segnale estremamente incoraggiante per il mondo turistico. Malta e Ragusa costituiscono un ponte naturale e ideale per proporre al mercato un’offerta integrata e distintiva. I numeri registrati nel primo anno di attività del collegamento marittimo sono molto positivi e confermano il potenziale di questa sinergia”.
La rotta dell’Alleanza Mediterranea del Turismo è stata tracciata e Marina di Ragusa si candida a diventare uno dei principali hub turistici del Mediterraneo, un autentico ponte di sviluppo economico e culturale.
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