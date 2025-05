Turismo: il territorio del GAL Terra Barocca protagonista del programma tv “I viaggi del cuore” su Canale 5

Scicli – Una Sicilia autentica, poetica e sorprendente. È quella raccontata stamattina su Canale 5 da I Viaggi del Cuore, la trasmissione condotta da don Davide Banzato, che ha aperto la seconda puntata della sua nuova serie con speciali sull’isola e con un tributo anche al territorio del GAL Terra Barocca. Un viaggio emozionante tra i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina che, assieme a Ispica, sono racchiusi sotto l’identità condivisa di Enjoy Barocco, la destinazione turistica unica che continua a incantare il pubblico italiano e straniero. Il programma tv, che ha raccontato la più ampia iniziativa Discovery Rural Sicily con vari GAL siciliani, ha dato ampio spazio all’incredibile patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico di questi luoghi iblei, offrendo al pubblico televisivo scorci mozzafiato e un racconto che intreccia spiritualità, arte e radici contadine.

L’apertura della puntata è stata tutta per il GAL Terra Barocca, con immagini suggestive che hanno spaziato dai paesaggi rurali alle spiagge incontaminate, l’iconico faro di Punta Secca, fino al tripudio barocco di Ragusa, Scicli e Modica. Un colpo d’occhio da togliere il fiato, dove i balconi scolpiti, le chiese monumentali e i vicoli acciottolati sembrano raccontare secoli di storia e bellezza, come ricordato anche dal giornalista Peppe Savà chiamato a narrare questa parte di territorio.

Un’operazione di promozione che non arriva per caso. Da tempo, infatti, il GAL Terra Barocca lavora con costanza per valorizzare il suo territorio attraverso una strategia integrata che coinvolge istituzioni, imprese, comunità locali e media nazionali. La partecipazione a un programma tv così prestigioso, con un pubblico consolidato e trasversale, rientra a pieno titolo in questa visione di promozione turistica consapevole e di qualità.

