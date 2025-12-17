Turismo, Taormina fa un milione 400 mila presenze e quasi 5 milioni di tassa di soggiorno

L'incasso della tassa di soggiorno è di 4 milioni 833 mila euro nel 2025

Taormina – I dati li fornisce il Comune.

Un milione 400mila presenze a Taormina nel 2025, record senza precedenti. Una crescita continua dal 2022 quando furono registrati circa un milione 200mila pernottamenti, con un costante e strutturale aumento nel 2023 con un milione 300mila e nel 2024 con un milione 385mila pernottamenti.

Anche per quanto riguarda gli incassi relativi all’imposta di soggiorno sono stati superati tutti i record precedenti con un incasso, ad oggi, di 4 milioni 833mila euro. E manca ancora Natale!

Negli anni precedenti gli incassi sono stati: nel 2022: due milioni 863mila; nel 2023: tre milioni 900mila; nel 2024: quattro milioni 692 mila euro.

