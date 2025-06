Condividi "Turista 14enne si infortuna ai Laghetti: portato in ospedale ad Avola" sui social

Avola – Le squadre del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate ieri verso le 15,30 dalla Centrale Operativa del 118 di Catania per soccorrere un giovanissimo turista di 14 anni, residente a Santa Venerina (CT), scivolato nei pressi dei laghetti di Cavagrande del Cassibile. Il giovane nella caduta ha riportato un importante trauma cranico ed una ferita lacero contusa alla testa. Mentre le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza scendevano verso il fondo della gola, l’elicottero del 118 è atterrato sul fondo e ha recuperato il giovane ferito e lo ha trasferito all’ambulanza per il successivo ricovero presso l’Ospedale di Avola.

A tal punto si è verificato un secondo incidente ad una donna di 36 anni, residente a Mazzarino, che si è procurata un importante trauma alla caviglia destra. La donna è stata raggiunta immediatamente dai tecnici del Soccorso Alpino e dai militari della Guardia di Finanza, immobilizzata, posizionata sulla barella e recuperata in salita lungo il ripido sentiero, fino in cima alla gola dove era presente l’ambulanza per il successivo trasferimento verso l’Ospedale di Siracusa.

