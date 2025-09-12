Turista bergamasco 75enne muore nel mare di Sampieri, forse colto da malore

Scicli – Triste venerdì nel mare di Sampieri. Un turista è deceduto in acqua oggi intorno alle 12 accanto al tratto di mare in cui è collocato il lido di Baia Samuele. Secondo quanto è emerso, l’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente sul posto, ma purtroppo ha potuto solo certificare il decesso.

Non ci sono ancora dettagli specifici sull’identità del turista o sulle esatte circostanze dell’accaduto, se non che presumibilmente il decesso potrebbe essere stato causato da un malore.

L’uomo era originario di Bergamo e aveva 75 anni. Era ospite del villaggio.

