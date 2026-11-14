Turista non paga, parcheggiatore abusivo gli riga l’auto

Catania – È stato bloccato dalla polizia un posteggiatore abusivo catanese di 53 anni che ha cercato di estorcere denaro a un turista tedesco alla ricerca di un parcheggio in centro storico. Davanti al rifiuto di pagare per uno stallo libero e autorizzato alla sosta gratuita, il 53enne ha tirato fuori una chiave e ha cominciato a rigare e a danneggiare l’auto che era stata presa a noleggio dalla famiglia di turisti.

Alla vista degli agenti intervenuti dopo la richiesta d’aiuto del malcapitati, il posteggiatore ha provato a scappare, rifugiandosi sotto alcune macchine. Il 53enne, già multato più volte per l’esercizio abusivo dell’attività, è stato fermato e denunciato.

I poliziotti hanno inoltre arrestato un pregiudicato catanese di 25 anni, anche lui più volte sanzionato come parcheggiatore abusivo, per evasione dai domiciliari. E’ stato riconosciuto da una pattuglia mentre tentava di nascondersi tra le auto nel parcheggio Amts di piazza Borsellino.

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