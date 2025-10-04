Turista ruba champagne e un aspirapolvere in hotel

Catania – Ha trascorso alcuni giorni di vacanza in un hotel del capoluogo etneo e prima di ripartire ha fatto scorta di alcuni souvenir andando via senza pagare. Tuttavia, il protagonista di questa vicenda, un 36enne di Ancona ma residente in Germania, è stato individuato dalla polizia che lo ha denunciato per furto aggravato.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia dei titolari di un hotel di lusso, ubicato sul lungomare di Catania, i quali hanno raccontato di aver subito il furto di una costosa aspirapolvere professionale, del valore di migliaia di euro, utilizzata dal personale di servizio per la pulizia delle stanze, nonché di 4 bottiglie di un pregiato champagne francese.

A quel punto gli agenti hanno acquisito le registrazioni del sistema di video sorveglianza interne all’hotel. Attraverso la visione delle immagini, i poliziotti sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a risalire all’autore del furto, identificato per il 36enne, ospite della struttura che, dopo aver effettuato il check-out e saldato il conto della camera, era entrato in un magazzino uscendo dopo qualche minuto con in mano l’aspirapolvere, nascondendola poi nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata nel garage dell’hotel.

Dopo di ciò, approfittando di un momento di distrazione dei camerieri, il 36enne si era recato nella cantina del ristorante per rubare 4 bottiglie di un pregiato champagne francese, del valore di 2.000 euro circa, occultandole dentro un lenzuolo.

Una volta caricata la refurtiva in auto, l’uomo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, dopo averlo identificato, sono riusciti rintracciarlo e lo hanno denunciato.

© Riproduzione riservata