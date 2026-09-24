Tutti a Lampedusa il 27 agosto 2027. Per vedere l’eclissi di sole

Lampedusa – Non c’è già più un posto libero, a Lampedusa, per il 2 agosto del 2027. Quel giorno nelle isole Pelagie si potrà osservare l’eclissi totale di sole. E in tanti, tantissimi, si sono affrettati con quasi un anno di anticipo a prenotare voli e alberghi. Un’invasione oltre le previsioni di appassionati e romantici, che vogliono godere del fenomeno astronomico dagli unici lembi di terra italiani che resteranno quasi totalmente al buio per cinque minuti. Basta una ricerca su qualsiasi portale di booking per vedere che quello stesso periodo, già oggi, non restituisce sistemazioni disponibili a eccezione di una sola stanza in un hotel di lusso di Lampedusa, quasi 300 euro per la sola notte del 2 agosto. Poi niente alberghi, nemmeno i più cari, niente bed and breakfast né case vacanze.

La ragione è da cercare tra i Paralleli. L’eclissi totale del 2 agosto 2027 attraverserà Atlantico, estremo Sud della Spagna, Nord Africa, Mar Rosso e Penisola Arabica, prima di spegnersi nell’Oceano Indiano. La fase di totalità potrà durare fino a 6 minuti e 23,2 secondi e sarà la più lunga da vedere del Ventunesimo secolo, non se ne vedrà una di durata maggiore fino al 2114.

Le Pelagie resteranno appena fuori dalla fascia della totalità e nessun altro luogo d’Italia sarà così vicino al punto di totale oscurità. A Lampedusa il sole sarà coperto per il 99,5 per cento, a Linosa per circa il 98. Dalla terraferma mancherà quell’ultimo mezzo punto percentuale che separa una fortissima eclissi parziale dal maestoso Sole nero, basterà però spostarsi in barca per una decina di miglia a sud-sudovest di Lampedusa per entrare nel cono d’ombra e assistere allo spettacolo completo. Il momento culminante è previsto attorno alle 11.15. La possibilità di un’eclissi totale a portata di gozzo o barca a vela, ha trasformato le due isole in una meta per appassionati, fotografi e cacciatori di eclissi di mezzo mondo.

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