Tutti i “ponti” festivi dell’anno scolastico 2026/27

La scuola ricomincia e sogniamo già le vacanze. L’estate torrida e infinita, fitta di cenere dell’Etna, ha stravolto la lunga pausa della stagione estiva, i giorni al mare, il riposo. E il ritorno tra i banchi, con il frenetico ritmo invernale, fa già sognare una piccola fuga. Se non vacanza da sogno almeno weekend, partenza fuori programma, piccolo break lontano dai prezzi folli dell’alta stagione, dalle file, dall’over tourism.

I più bravi ci pensano ogni anno per tempo: non appena arriva l’elenco dei giorni di festa della scuola nella chat di famiglia, calendario alla mano, vanno a guardare i “ponti”. Programmano e prenotano (a cifre ottimali) vacanze e capodanni, viaggi della vita e settimane bianche, fine settimana in città d’arte o incursioni nei mercatini natalizi. Proviamo a dare un’occhiata.

L’anno scolastico 2026/27, ahimè, non è dei migliori per i possibili ponti “strategici”. Tante festività cadranno di domenica o di sabato e soprattutto in primavera non sarà facile collegare i giorni rossi in calendario senza prendere ferie.

Cadranno di domenica il 1° novembre, il 4 ottobre, il 25 aprile, mentre il 1° maggio sarà di sabato. Natale sarà venerdì 25 dicembre, Santo Stefano il sabato 26 – non molto vantaggioso – Capodanno venerdì 1° gennaio, l’Epifania mercoledì 6 gennaio.

Il Ponte dell’Immacolata e quello di Capodanno e Befana

Una possibile occasione di “ponte” arriva già a inizio anno: la sospensione della scuola, a livello regionale di lunedì 2 novembre, “allunga” il fine settimana; andrà ancora meglio con l’8 dicembre che cadrà di martedì con un’altra giornata di sospensione dalle lezioni a livello regionale per lunedì 7 dicembre, creando così dal precedente sabato a martedì ben 4 giorni di fila di vacanza.

Il Ponte da segnare in agenda è quello tra Capodanno e la Befana. Il 31 dicembre 2026 ultimo giorno dell’anno cadrà di giovedì, Capodanno di venerdì, servono tre giorni di ferie – lunedì 4, martedì 5 e venerdì 8 gennaio per arrivare a ben 10 giorni di vacanza, una possibilità da guardare con attenzione per chi ha in mente vacanze più lunghe.

Attenzione a questa “coda” delle vacanze invernali anche per un periodo più breve: la Befana arriverà mercoledì 6 gennaio e molte scuole hanno già deciso di sospendere le lezioni giovedì 7 gennaio 2027, con un giorno di ferie, venerdì 8 gennaio, si prolungano i giorni di vacanza fino al lunedì successivo.

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