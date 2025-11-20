Moda e Gossip
|
20/11/2025 16:38

Tutti i ristoranti che perdono la stella Michelin nel 2026. Sono 21

I 21 ristoranti che hanno perso la stella Michelin

di Redazione

Sono 21 i ristoranti che hanno perso 1 stella quest’anno.
Perde una delle 2 stelle Michelin lo storico Miramonti L’altro a Concesio, Brescia.

Perde l’unica stella che gli era rimasta Vissani a Baschi, Perugia. Anche Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera, Reggio Emilia, perde la sua storica stella Michelin che deteneva dal 1959 ininterrottamente. Numerose le chiusure e i trasferimenti che hanno determinato la perdita della stella Michelin nella Guida 2026.
Ecco il quadro completo.

Da 2 stelle a 1 stella nella guida Michelin 2026

Concesio (BS),  Miramonti l’Altro

Non confermano la stella nella guida Michelin 2026

  • Baschi (TR), Casa Vissani
  • Peschici (FG), Porta di Basso
  • Rubiera (RE), Arnaldo Clinica Gastronomica
  • Tesimo (BZ), Zum Löwen *
  • Torre del Greco (NA), Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra *

* chiuso e riaperto con nuova formula

Ristoranti chiusi che perdono la stella Michelin nel 2026

  • Capolona (AR), Terramira
  • Catanzaro (CZ), Abbruzzino
  • Genova (GE), The Cook **
  • Lamezia Terme (CZ), Luigi Lepore **
  • Lancenigo (TV), Vite
  • Lecce (LE), Bros’ **
  • Milano (MI), Felix Lo Basso home & restaurant
  • Modica (RG), Accursio
  • Paestum (SA), Osteria Arbustico **
  • Perugia (PG), L’Acciuga
  • Porto San Giorgio (FM), L’Arcade
  • Quarto (NA), Sud
  • Salerno (SA), Re Maurì *
  • Terracina (LT), Essenza
  • Torino (TO), Magorabin

*  per rinnovo ** per trasferimento

Potrebbe interessarti anche...

Gianfranco Vissani perde la stella Michelin, lo chef amaro: «Fanno come gli pare»

© Riproduzione riservata

Consigliati