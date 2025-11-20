Tutti i ristoranti che perdono la stella Michelin nel 2026. Sono 21

Sono 21 i ristoranti che hanno perso 1 stella quest’anno.

Perde una delle 2 stelle Michelin lo storico Miramonti L’altro a Concesio, Brescia.

Perde l’unica stella che gli era rimasta Vissani a Baschi, Perugia. Anche Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera, Reggio Emilia, perde la sua storica stella Michelin che deteneva dal 1959 ininterrottamente. Numerose le chiusure e i trasferimenti che hanno determinato la perdita della stella Michelin nella Guida 2026.

Ecco il quadro completo.

Da 2 stelle a 1 stella nella guida Michelin 2026