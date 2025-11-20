Tutti i ristoranti che perdono la stella Michelin nel 2026. Sono 21

I 21 ristoranti che hanno perso la stella Michelin
Sono 21 i ristoranti che hanno perso 1 stella quest’anno.
Perde una delle 2 stelle Michelin lo storico Miramonti L’altro a Concesio, Brescia.
Perde l’unica stella che gli era rimasta Vissani a Baschi, Perugia. Anche Arnaldo Clinica Gastronomica a Rubiera, Reggio Emilia, perde la sua storica stella Michelin che deteneva dal 1959 ininterrottamente. Numerose le chiusure e i trasferimenti che hanno determinato la perdita della stella Michelin nella Guida 2026.
Ecco il quadro completo.
Da 2 stelle a 1 stella nella guida Michelin 2026
Concesio (BS), Miramonti l’Altro
Non confermano la stella nella guida Michelin 2026
- Baschi (TR), Casa Vissani
- Peschici (FG), Porta di Basso
- Rubiera (RE), Arnaldo Clinica Gastronomica
- Tesimo (BZ), Zum Löwen *
- Torre del Greco (NA), Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra *
* chiuso e riaperto con nuova formula
Ristoranti chiusi che perdono la stella Michelin nel 2026
- Capolona (AR), Terramira
- Catanzaro (CZ), Abbruzzino
- Genova (GE), The Cook **
- Lamezia Terme (CZ), Luigi Lepore **
- Lancenigo (TV), Vite
- Lecce (LE), Bros’ **
- Milano (MI), Felix Lo Basso home & restaurant
- Modica (RG), Accursio
- Paestum (SA), Osteria Arbustico **
- Perugia (PG), L’Acciuga
- Porto San Giorgio (FM), L’Arcade
- Quarto (NA), Sud
- Salerno (SA), Re Maurì *
- Terracina (LT), Essenza
- Torino (TO), Magorabin
* per rinnovo ** per trasferimento
