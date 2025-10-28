Tv, Ranucci con la nuova stagione di Report sfiora il 10% di share

La prima puntata dopo l'attentato al giornalista
di Redazione
Roma – Dopo l’attentato dei giorni scorsi, il pubblico accoglie Sigfrido Ranucci e il nuovo ciclo di inchieste di Report con ottimi risultati: la prima puntata, in onda su Rai 3, ha registrato uno share del 9,3% con 1 milione 669 mila telespettatori.
L’apertura è stata segnata dai ringraziamenti del conduttore alla propria squadra, all’indomani dell’attentato subito la scorsa settimana e delle manifestazioni di solidarietà trasversali. In scaletta anche il filmato che mostra l’ingresso di Agostino Ghiglia, componente del Garante per la Privacy, nella sede di FdI, episodio finito al centro delle polemiche.
Gli ascolti di domenica sera
A vincere la gara degli ascolti di domenica sera è la fiction Màkari 4 (Rai1): 2.685.000 spettatori, 17.1% di share. Al secondo posto La Notte nel Cuore (Canale 5): 2.242.000 spettatori, 15.3%. Terzo Report (Rai3): 1.669.000 spettatori, 9.3% (presentazione: 1.761.000, 8.5%).
Potrebbe interessarti anche...
© Riproduzione riservata