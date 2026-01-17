Ubriachi al volante, a Marina di Modica, a Modica e a Marina di Ragusa

Modica – Nel corso dei servizi sul territorio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Modica e della Stazione di Marina di Modica hanno deferito un quarantenne di Comiso ed un 39enne di Modica che, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale e contestuale accertamento etilometrico, sono stati trovati positivi, con un tasso di alcool nel sangue superiore a quello consentito. Per entrambi è anche scattato, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente. I loro documenti di guida sono stati trasmessi alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

In un’altra occasione, sempre l’Aliquota Radiomobile di Modica, intervenuta per un incidente autonomo sulla SS 194, nel corso del quale una vettura si era schiantata su un muretto in pietra distruggendolo, hanno sottoposto a controllo il guidatore, un quarantenne albanese residente a Modica, e, essendo stato trovato positivo, anche per lui sono scattate denuncia e ritiro della patente.

Infine, nel corso della notte, alle 3, a seguito di una segnalazione sul 112 di un’auto che procedeva a forte velocità zigzagando sulla SP 25 che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa, la gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa si è immediatamente portata in zona e in contrada Gatto Corvino ha intercettato e bloccato una Fiat Punto nera, con a bordo un 26enne marocchino residente a Ragusa. Nell’abitacolo c’erano numerose bottiglie di alcolici già consumate e i Carabinieri hanno pertanto proceduto alle verifiche del caso. Il giovane ha rifiutato sul posto l’accertamento etilometrico ed è stato denunciato per il più grave reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento in qualità di neopatentato e l’auto è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata