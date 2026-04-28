Ubriaco alla guida, non si ferma al posto di blocco dei carabinieri

Vittoria – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno denunciato un 23enne vittoriese, sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza.

In particolare, nel corso dei controlli effettuati durante il fine settimana, l’autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria ha sottoposto a controllo un’autovettura di grossa cilindrata. Il conducente, che ha tentato di sottrarsi all’ordine di fermarsi proseguendo la sua marcia nel tentativo di dileguarsi per le vie cittadine, è stato prontamente inseguito e raggiunto dall’equipaggio di turno. Il giovane, in evidente stato di ubriachezza, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro, motivo per cui è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

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