Uccisa da una ruspa in spiaggia, chiusa l’indagine

Ravenna – La Procura di Ravenna ha chiuso l’indagine, con richiesta di giudizio immediato, su Lerry Gnoli, 54 anni, autista della ruspa che il 4 maggio ha investito e ucciso in spiaggia a Pinarella di Cervia la turista vicentina Elisa Spadavecchia, travolgendola in retromarcia. Gnoli è in carcere dal 28 giugno, per omicidio colposo aggravato. Insieme a Gnoli, scrive Il Resto del Carlino è indagato anche il figlio, per omicidio colposo in cooperazione: era titolare formale della ditta che si occupava della movimentazione sabbia, mentre il padre operava di fatto come dipendente. Le indagini hanno accertato la presenza di cocaina nel sangue di Gnoli ma anche sulla ruspa.

Già nel 2022 il 54enne aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali.

