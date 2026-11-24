Vittoria – Uccise la madre e la sorella, il 32enne Wajdi Zaouali è stato assolto. Perché totalmente incapace di intendere e volere, ma è stato ritenuto socialmente pericoloso. Per questo dovrà trascorrere dieci anni in misura di sicurezza in una Rems, ovvero una struttura adeguata all’assistenza di persone con problemi psichici.

Così ha disposto la Corte d’Assise di Siracusa per il 32enne. Che tra il 12 e il 13 giugno del 2025 appiccò un incendio alla casa di famiglia, in piazza Unità a Vittoria, nel Ragusano. Uccidendo la madre Mariem Sassi (di 55 anni) e la sorella Samah (di 34 anni). Entrambe le donne morirono per le ustioni riportate. Il padre Kamel (di 57 anni) e la sorella più piccola Omaima (di 19 anni) rimasero gravemente feriti.

Incapace di intendere e di volere

Davanti alla Corte d’Assise di Siracusa Zaouali rispondeva di pluriomicidio volontario aggravato dalla parentela, dalla ridotta capacità di difendersi e dalla crudeltà. In fase di indagini, durante l’incidente probatorio richiesto dal difensore, era già stato riconosciuto incapace di intendere e volere al momento del fatto. Socialmente pericoloso ma capace di partecipare al processo, era stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari di Ragusa, davanti alla Corte d’Assise di Siracusa.

Dieci anni in una Rems

La Corte aveva disposto una nuova perizia e il perito incaricato – il professore Eugenio Aguglia, ordinario di Clinica psichiatrica all’Università di Catania – aveva concluso per la totale incapacità di intendere e volere dell’imputato per il quale ravvisava anche la pericolosità sociale. La difesa aveva nominato come consulenti, la psicologa Carla Azzara e il medico legale Giuseppe Iuvara. Wajdi Zaouali, da circa un anno, si trova già ristretto in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Una struttura idonea a ospitare persone con problemi psichici.

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