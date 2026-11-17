Gangi, Palermo – Ottocento, forse mille euro al mese. Sarebbe stato questo lo stipendio di Mauro Ferrarello, il bracciante agricolo di 35 anni che ha confessato di avere ucciso il suo datore di lavoro, Gaetano Alessandro Barreca, ritrovato senza vita nelle campagne di Gangi nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre.

La disputa riguardava tre mensilità arretrate per una somma complessiva che potrebbe aggirarsi tra i 2.400 e i 3 mila euro. Una cifra ancora da accertare ma che potrebbe avere spinto l’assassino a organizzare l’agguato che sarebbe stato pianificato addirittura nei mesi precedenti.

Per comprendere le ragioni di un gesto tanto grave, la difesa sta valutando la possibilità di chiedere una perizia psichiatrica in vista dell’udienza di convalida del fermo che dovrebbe svolgersi domani.

L’ipotesi è che l’uomo, che si trova detenuto nel carcere di Termini Imerese, possa avere gravi problemi psicologici che avrebbero trasformato una banale controversia economica con l’ex titolare in un omicidio.

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